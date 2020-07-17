Заводчанам не выдают зарплату с октября 2019 года

В Харькове работники подшипникового завода вышли на митинг с требованием погасить задолженности по зарплате

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Так, под стенами Харьковской областной государственной администрации собралось около 70 человек, требуя выплатить им задолженность по зарплате. Участники акции являются рабочими местного подшипникового завода (ХАРП). Митингующие держат в руках плакаты с надписями: "Спаси ХАРП от уничтожения", "Накормите наших детей", "Выдайте нашу зарплату".

Участники акции протеста под Харьковской ОГА заявили, что зарплату им не платят уже 9 месяцев - с октября 2019 года.

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Граждане выступили против принятия законопроекта депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, который предлагает отменить переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года, а также разрешить преподавание некоторых предметов на русском языке.

Среди более сотни участников акции были представители общественных организаций «Инфоцентр Евро Харьков», «Язык. Харьков», «Демократична сокира» и другие. По мнению организаторов, «слуги народа» решили перенять традицию российского президента Владимира Путина «совершать какую-то гадость в юбилейные даты» и сделать подарок Кремлю в 30-ю годовщину Декларации о государственном суверенитете Украины и первую годовщину вступления в силу закона о языке.

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