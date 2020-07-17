В Харківській області за добу підтверджені ще 64 випадки китайського вірусу

Про це пише Politeka з посиланням на дані моніторингу COVID-19 Ради національної безпеки і оборони України.

Такого ж показника за кількістю хворих (64 людини) харківський регіон досягав 15 липня.

Також повідомляється, що станом на ранок 17 липня на Харківщині зафіксовані 2909 випадків коронавіруса, з них 114 закінчилися летальним результатом. За минулу добу смертей пацієнтів з коронавірусом не зафіксовано. Одужали 1547 осіб, досі хворіють 1248.

Politeka повідомляла, що 15 липня в Києві було зафіксовано 147 нових випадків захворювання китайським вірусом. Про це під час брифінгу поінформував мер столиці Віталій Кличко.

Наголошується, що це – найбільший добовий показник з початку пандемії. Так, за минулу добу вірус підтвердили у 73 чоловіків (від 18 до 85 років) і 66 жінок (від 18 до 71 року). Крім того, захворіли 5 дівчаток (від року до 16) років і 3 хлопчика (від 2 до 6 років).

"В лікарні столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", – розповів Кличко.

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