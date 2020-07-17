В Харьковской области за сутки подтверждены еще 64 случая китайского вируса

Об этом пишет Politeka со ссылкой на данные мониторинга COVID-19 Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Такого же показателя по количеству заболевших (64 человека) харьковский регион достигал 15 июля.

Также сообщается, что по состоянию на утро, 17 июля на Харьковщине зафиксированы 2909 случаев коронавируса, из них 114 закончились летальным исходом. За прошедшие сутки смертей пациентов с коронавирусом не зафиксировано. Выздоровели 1547 человек, до сих пор болеют 1248.

Politeka сообщала, что 15 июля в Киеве было зафиксировано 147 новых случаев заболевания китайским вирусом. Об этом во время брифинга проинформировал мэр столицы Виталий Кличко.

Отмечается, что это – самый большой суточный показатель с начала пандемии. Так, за прошедшие сутки вирус подтвердили у 73 мужчин (от 18 до 85 лет) и 66 женщин (от 18 до 71 года). Кроме того, заболели 5 девочек (от года до 16) лет и 3 мальчика (от 2 до 6 лет).

"В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей", – рассказал Кличко.

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