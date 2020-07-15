У Харкові торговці з демонтованого ринку "переїхали" на інше місце

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Судячи з опублікованих фото, торговці Круглого ринку, який повністю демонтували у Харкові, тепер організували свою діяльність прямо під вікнами житлових будинків.

"Салтівська барахолка переїхала з Круглого ринку під вікна житлового будинку", - йдеться в підписі до фото.

Згодом з'явилось ще одне фото, на якому можна побачити, що люди торгують різними речами просто неба, розклавши їх на ковдрах, розстелених на траві.

"На додаток про барахолку перед вікнами людей. Кількість алкашів зростає в геометричній прогресії, з наближенням ринку до будинків", - йдеться в підписі до іншого фото.

Як раніше повідомлялось, у Харкові в районі так званого Круглого ринку (Салтівського ринку) на вулиці Героїв Праці демонтували торгові ряди. На фотографіях, зроблених очевидцями, можна побачити, що павільйонів більше немає.

У соцмережі місцеві жителі пишуть, що місці Салтівського ринку буде зводитися супермаркет "Рост" та кепкують з приводу продовження "змагань" між супермаркетами "Рост" та "Клас", яких у Харкові налічується чимало, а в деяких випадках вони навіть стоять в декількох метрах одне від одного.

Нагадаємо, працівники метро збунтувалися в Харкові: кадри відчаю і подробиці.

Також Politeka писала, що Харкові оцінили шанси Кернеса на третій термін: "Тотальне ніщо".