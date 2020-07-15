За останню добу в Харкові й області зафіксовано 64 нових випадки зараження китайським вірусом

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані системи моніторингу COVID-19 Ради національної безпеки й оборони України.

Для регіону такі цифри – абсолютний антирекорд за весь час пандемії. Раніше максимальна кількість становила 57 чоловік на добу.

Усього на Харківщині зафіксовано 2787 випадків коронавіруса. 111 осіб померли, 1508 громадян одужали.

Незважаючи на те, що карантин нікуди не подівся, харків'яни продовжують масово порушувати приписи, з'являючись у громадських місцях без масок й ігноруючи поняття соціальної дистанції.

Тим часом фахівці назвали головне джерело поширення інфекції. За інформацією представника Харківського лабораторного центру Нелі Новицької, найвищий ризик підхопити вірус – у громадському транспорті.

«За результатами епідрозслідування ми спостерігаємо таку картину, що найважчі випадки відбуваються з пацієнтами, які не є контактними з існуючими випадками... Неозброєним оком видно, що багато хто з харків'ян не використовують засоби індивідуального захисту під час відвідування громадських місць і при пересуванні громадським транспортом. І ми вважаємо, що це є основним джерелом розповсюдження захворювання у Харкові», – заявила вона, додавши, що суттєво зросла кількість важких хворих віком до 50 років.

Нагадаємо, у Харкові посилили карантин.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.