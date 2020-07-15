За останню добу в Харкові й області зафіксовано 64 нових випадки зараження китайським вірусом
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані системи моніторингу COVID-19 Ради національної безпеки й оборони України.
Для регіону такі цифри – абсолютний антирекорд за весь час пандемії. Раніше максимальна кількість становила 57 чоловік на добу.
Усього на Харківщині зафіксовано 2787 випадків коронавіруса. 111 осіб померли, 1508 громадян одужали.
Юна дочка Кошового з «Квартал 95» зухвало задерла ногу в недитячій сукні: «Вовчиця вийшла на полювання»
ПриватБанк попередив українців, вводяться нові правила оплати: "На касі більше не потрібно..."
Роздягнена Бузова розставила ноги і влаштувала таке, що соромно тепер усім: "Колгосп"
Бузова в купальнику викликала огиду навіть у найвідданіших шанувальників: "Оля, що сталося?"
Незважаючи на те, що карантин нікуди не подівся, харків'яни продовжують масово порушувати приписи, з'являючись у громадських місцях без масок й ігноруючи поняття соціальної дистанції.
Тим часом фахівці назвали головне джерело поширення інфекції. За інформацією представника Харківського лабораторного центру Нелі Новицької, найвищий ризик підхопити вірус – у громадському транспорті.
«За результатами епідрозслідування ми спостерігаємо таку картину, що найважчі випадки відбуваються з пацієнтами, які не є контактними з існуючими випадками... Неозброєним оком видно, що багато хто з харків'ян не використовують засоби індивідуального захисту під час відвідування громадських місць і при пересуванні громадським транспортом. І ми вважаємо, що це є основним джерелом розповсюдження захворювання у Харкові», – заявила вона, додавши, що суттєво зросла кількість важких хворих віком до 50 років.
Нагадаємо, у Харкові посилили карантин.
Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.
Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.