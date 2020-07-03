В связи со стабильным ростом количества зараженных китайским вирусом в Харькове снова частично усиливают карантин

Соответствующее решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (КТЭБ и ЧС), передает Politeka.net.

В городе ограничат работу кинотеатров, проведение мероприятий с участием более десяти человек, работу кафе и ресторанов без летних площадок или если площадь зала меньше 50 квадратных метров. Отметим, что это условие не касается заказов на вынос или доставки на дом.

Работа кафе и ресторанов будет разрешена только до 22:00.

С начала эпидемии в Харьковской области коронавирусом заразились 2259 человек. Из них 1162 выздоровели, 87 граждан скончались, причем трое – за последние сутки. Новых случаев по состоянию на 3 июля выявлено 51.

Ранее мы рассказывали о том, что в харьковском метро сотрудники метрополитена сделали пассажиру замечание по поводу отсутствия защитной маски на лице, а тот в ответ набросился на них с кулаками.

Как известно, полиция усилила контроль в метрополитене за ношением масок. Кто игнорирует это предписание, рискует нарваться на приличный штраф. Это же касается пассажиров и других видов общественного транспорта в Харькове.

Мы также писали, что, несмотря на карантин, со вчерашнего дня в городе открылись кинотеатры. Правда, по правилам, залы могут быть заполнены только на 50%, обязательно наличие маски, а также дезинфекция рук на входе. Однако, как пишут пользователи в соцсетях, пока что особо смотреть там нечего, поскольку новых фильмов на афишах нет.

❗ У Харкові посилюють карантин. За рішенням мерії: — Кафе та ресторани працюватимуть до 22:00; — Обмежують роботу кінотеатрів; — Масові заходи — не більше 10 людей; — Забороняється робота закладів громадського харчування, де відсутні літні майданчики або площа залу складає менше 50 кв. м. _______ Наживо. Посадовці харківської мерії обговорюють можливе посилення карантину у місті Gepostet von Суспільне Харків am Freitag, 3. Juli 2020

Напомним, в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.