Несмотря на то, что население всеми силами игнорирует карантин, беспечность некоторых особо рьяных нарушителей оборачивается для них крупными неприятностями

Правоохранители Харьковщины составили 1900 протоколов за нарушение правил карантина с начала действия последнего на территории региона.

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как рассказали в управлении, полицейские составили 259 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 102 нарушения выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 23 административных протокола работники полиции составили в отношении перевозчиков, 18 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 67 - других физических лиц, 1383 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Как известно, с 22 июня в регионе усилен контроль за соблюдением карантина. В случае нарушения статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях гражданам грозит штраф, который составляет от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

Ранее мы рассказывали о том, что на Харьковщине количество зараженных коронавирусом упорно приближается к двум тысячам. 75 человек скончались от болезни, 1036 выздоровели.

Несмотря на рост заболеваемости, уже со 2 июля в городе могут разрешить работу кинотеатров. Правда, озвучены ограничения: наполняемость залов только на 50%, обязательные маски и обработка рук антисептиком. Окончательное разрешение на работу заведений должны дать местные власти, получив соответствующие указания от Кабинета министров.

Мы также писали о том, что специалисты Харьковского лабораторного центра проверили водоемы города и запретили купание в двух из них из-за обнаружения кишечной палочки.

Напомним, харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что в харьковских электричках устроили облаву на пассажиров.