Пока что ограничиваются только предупреждениями

Правоохранители взялись проверять, как харьковчане придерживаются масочного режима в транспорте

Если совсем недавно облаву устроили в метрополитене на желающих проехаться без средств защиты, то теперь очередь дошла и до пассажиров пригородных электричек, передает UA: Харьков.

Железнодорожники совместно с военизированной охраной начали рейды в электропоездах. Они проверяют наличие у пассажиров масок.

Пока что тем, кто без масок, делают замечания и настоятельно рекомендуют надевать средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.

«В случае несогласия пассажира воспользоваться защитной маской локомотивная бригада вынуждена сделать остановку поезда и вызвать на место наряд Национальной полиции, поскольку данные действия предусматривают привлечение к административной ответственности», – рассказали в пресс-службе Южной железной дороги.

Ранее мы писали о том, что Харьковская область оказалась неготовой к дальнейшему послаблению карантина. В связи с этим не будут снимать дальнейшие ограничения, однако и усиливать карантин не планируют.

Адаптивный карантин в регионе продлен до 31 июля. Таково решение региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области (КТЭК и ЧС).

Как пояснил руководитель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, эпидемиологическая ситуация с китайским вирусом в регионе пока что остается стабильно негативной, хотя за выходные она немного выровнялась.

Напомним, в Харькове взбунтовались из-за зараженных вирусом.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.