За последние сутки в Харькове и области зафиксировано 64 новых случая заражения китайским вирусом

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на данные системы мониторинга COVID-19 Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Для региона такие цифры – абсолютный антирекорд за все время пандемии. Ранее максимальное количество составляло 57 человек в сутки.

Всего на Харьковщине зафиксировано 2787 случаев коронавируса. 111 человек скончались, 1508 граждан выздоровели.

Несмотря на то, что карантин никуда не делся, харьковчане продолжают массово нарушать предписания, появляясь в общественных местах без масок и игнорируя понятие социальной дистанции.

Тем временем специалисты назвали главный источник распространения инфекции. По информации представителя Харьковского лабораторного центра Нели Новицкой, самый высокий риск подхватить вирус – в общественном транспорте.

«По результатам эпидрасследования мы наблюдаем такую ​​картину, что самые тяжелые случаи происходят с пациентами, которые не являются контактными с существующими случаями... Невооруженным глазом видно, что многие из харьковчан не использует средства индивидуальной защиты во время посещения общественных мест и при передвижении общественным транспортом. И мы считаем, что это является основным источником распространения заболевания в Харькове», – заявила она, добавив, что существенно возросло количество тяжелых больных в возрасте до 50 лет.

Напомним, в Харькове усилили карантин.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.