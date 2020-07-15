За последние сутки в Харькове и области зафиксировано 64 новых случая заражения китайским вирусом
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на данные системы мониторинга COVID-19 Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Для региона такие цифры – абсолютный антирекорд за все время пандемии. Ранее максимальное количество составляло 57 человек в сутки.
Всего на Харьковщине зафиксировано 2787 случаев коронавируса. 111 человек скончались, 1508 граждан выздоровели.
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Несмотря на то, что карантин никуда не делся, харьковчане продолжают массово нарушать предписания, появляясь в общественных местах без масок и игнорируя понятие социальной дистанции.
Тем временем специалисты назвали главный источник распространения инфекции. По информации представителя Харьковского лабораторного центра Нели Новицкой, самый высокий риск подхватить вирус – в общественном транспорте.
«По результатам эпидрасследования мы наблюдаем такую картину, что самые тяжелые случаи происходят с пациентами, которые не являются контактными с существующими случаями... Невооруженным глазом видно, что многие из харьковчан не использует средства индивидуальной защиты во время посещения общественных мест и при передвижении общественным транспортом. И мы считаем, что это является основным источником распространения заболевания в Харькове», – заявила она, добавив, что существенно возросло количество тяжелых больных в возрасте до 50 лет.
Напомним, в Харькове усилили карантин.
Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.
Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.