В Харькове торговцы с демонтированного рынка "переехали" на другое место

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Судя по опубликованным фото, торговцы Круглого рынка, который полностью демонтировали в Харькове, теперь организовали свою деятельность прямо под окнами жилых домов.

"Салтовская барахолка переехала с Круглого рынка под окна жилого дома", - говорится в подписи к фото.

Вскоре появилось еще одно фото, на котором можно увидеть, что люди торгуют разными вещами под открытым небом, разложив их на покрывалах, расстеленных на траве.

"В дополнение о барахолке перед окнами людей. Количество алкашей растет в геометрической прогрессии с приближением рынка к домам", - говорится в подписи к другому фото.

Как ранее сообщалось, в Харькове в районе так называемого Круглого рынка (Салтовского рынка) на улице Героев Труда демонтировали торговые ряды. На фотографиях, сделанных очевидцами, можно увидеть, что павильонов больше нет.

В соцсети местные жители пишут, что на месте Салтовского рынка будет сводиться супермаркет "Рост" и иронизируют по поводу продолжения "соревнований" между супермаркетами "Рост" и "Класс", которых в Харькове насчитывается немало, а в некоторых случаях они даже стоят в нескольких метрах друг от друга.

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