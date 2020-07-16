Жахливий стан маршруток дістав харків'ян, і вони звернулися до мера Геннадія Кернеса

У градоначальника вимагають відремонтувати цей вид громадського транспорту. Відповідна петиція з'явилася на сайті Харківської міськради, передає Politeka.net.

Автором звернення, опублікованого у четвер, 16 липня, вказаний Михайло Бойків.

«Мешканці міста Харкова та гості просять змусити підприємців відремонтувати діючі маршрутки і не допускати до виїзду невиправлені автобуси. Пересування на таких маршрутах щодня стає небезпечним і некомфортним», – йдеться у тексті звернення.

Поки що свої голоси під ним залишили три людини. Щоб на глас народу звернули увагу в міськраді, петиція повинна за 90 днів набрати не менше п'яти тисяч підписів.

Про те, що на харківських маршрутках їздить небезпечно, не говорив тільки ледачий. Так, нещодавно користувачі опублікували в мережі фото буса, в якого «поїхали» задні колеса.

«Це вам не жарти, а харківські маршрутки... Задня пара коліс вирішила, що їм треба в іншу сторону», – підписав знімок автор. Правда, не уточнюється, пасажирам якогось маршруту дісталося таке «щастя».

Раніше ми розповідали про те, що в тролейбусі №35, який їздить від Одеської до Північної Салтівки, побили людину. За словами очевидців, пасажир поплатився за те, що хотів проїхати без квитка.

Однак, як стало відомо пізніше, і потерпілі, і той, хто бив людей, були знайомі між собою. П'ять чоловіків у стані алкогольного сп'яніння ввалилися в салон тролейбуса і почали поводитися неадекватно. Кондуктор зробив їм зауваження. Незабаром між кількома з них спалахнула бійка. Одного з буянів виштовхали на зупинці, другого «вирубали», але потім забрали його з собою, в той момент він був живий.

Нагадаємо, салон маршрутки вивів харків'ян із себе, кадри свавілля.

Як повідомляла Politeka, малолітні хулігани напали на харківську електричку.

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