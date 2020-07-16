Ужасающее состояние маршруток достало харьковчан, и они обратились к мэру Геннадию Кернесу

У градоначальника требуют отремонтировать этот вид общественного транспорта. Соответствующая петиция появилась на сайте Харьковского горсовета, передает Politeka.net.

Автором обращения, опубликованного в четверг, 16 июля, указан Михаил Бойков.

«Жители города Харькова и гости просят заставить предпринимателей отремонтировать действующие маршрутки и не допускать к выезду неисправленные автобусы. Передвижение на таких маршрутках каждый день становится небезопасным и некомфортным», – гласит текст обращения.

Пока что свои голоса под ним оставили три человека. Чтобы на глас народа обратили внимание в горсовете, петиция должна за 90 дней набрать не менее пяти тысяч подписей.

О том, что на харьковских маршрутках ездит небезопасно, не говорил только ленивый. Так, недавно пользователи опубликовали в сети фото буса, у которого «уехали» задние колеса.

«Это вам не шутки, а харьковские маршрутки... Задняя пара колес решила, что им надо в другую сторону», – подписал снимок автор. Правда, не уточняется, пассажирам какого маршрута досталось такое «счастье».

Ранее мы рассказывали о том, что в троллейбусе №35, который ездит от Одесской до Северной Салтовки, избили человека. По словам очевидцев, пассажир поплатился за то, что хотел проехать без билета.

Однако, как стало известно позже, и пострадавшие, и тот, кто избивал людей, были знакомы между собой. Пять человек в состоянии алкогольного опьянения ввалились в салон троллейбуса и начали себя неадекватно вести. Кондуктор сделал им замечание. Вскоре между несколькими из них вспыхнула драка. Одного из буянов вытолкали на остановке, второго «вырубили», однако потом забрали его с собой, в тот момент он был жив.

Напомним, салон маршрутки вывел харьковчан из себя, кадры беспредела.

Как сообщала Politeka, малолетние хулиганы напали на харьковскую электричку.

Также Politeka писала, что "выкрутасы" водителя троллейбуса закончились печально для пассажиров в Харькове.