Деяким людям краса і мистецтво ні до чого

На початку липня на вулицях Харькова з'явилися незвичайні арт-об'єкти – розмальовані піаніно

Відомі художники і дизайнери розписали інструменти, які потім поставили на площі Конституції, в саду Шевченка, у сквері «Стрілка», в Саржиному Яру, парку Горького, біля «Градусника» і так далі, передає Politeka.net.

Всього в місті 30 таких об'єктів. Будь-який бажаючий міг сісти і зіграти улюблену мелодію, що люди і робили.

С 1 июля улицы Харькова украсились новыми арт-объектами — расписанными пианино, на которых может играть любой желающий. Полюбоваться инструментами, а также сыграть на них можно будет до конца августа. Наш Харьков Gepostet von Жить в Харькове am Donnerstag, 9. Juli 2020

Проте знайшлися ті, кому ці арт-піаніно стали поперек горла.

Спочатку в соціальних мережах з'явилися фотографії поламаного інструменту біля «градусника». Як видно на знімках, вандали зірвали кришки, що закривають струни, і кинули їх поруч.

«Ми його відновимо косметично, але грати він вже не буде - поламали всередині. Розбили в суботу. На поліцію надії немає, постараємося отримати записи найближчих камер», - прокоментувала PR-директор фестивалю Kharkiv Music Fest Ірина Пеліпко.

Буквально через добу з'явився ще один знімок, на якому видно, що пошкоджені клавіші. Вони пішли «хвилею».

«Естафету з-під Градусника прийняло піаніно на 23 Серпня. Якісь полупокери і там зламали інструмент», – йдеться у підписі.

У свою чергу харків'яни розділилися в думках. Якщо у випадку з псуванням інструменту на «градуснику» люди зійшлися на тому, що це робота вандалів, то за друге піаніно більше лають владу, яка залишила інструменти під відкритим дощем, через що ті передбачувано прийшли в непридатність.

«На джерелі не займайте. Стріляти будемо на поразку і без попередження», «Там роздулося все всередині від дощу. І клавіші теж розбухли, тому так виглядають і не натискаються. Піаніно не повинно стояти ночами під проливним дощем на вулиці», «Влада найбезглуздішим чином виставила інструменти на вулицю - це очікуваний результат буквально після першого ж дощу. Якщо ви музикант - ви зрозумієте все варварство колясочника», «Не дозріли ще для цього. Для початку треба навчитися користуватися смітником і під ноги не плювати....», «Та годі вам, влаштували істерику. Потішилися недодіти.😡😡😡😡😡», «Ну чому тут дивуватися, якщо в під'їзді, де сам живе, тут же обсикається, зайде в ліфт - плюне. Дивишся на це все ублюдство, і хочеться бігти далеко, далеко, далеко», – пишуть у коментарях жителі міста.

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