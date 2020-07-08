У Харкові хуліган кинув гранату в один з кіосків на ринку

Як повідомляють у соцмережах, інцидент стався на вулиці Героїв Праці.

«Заміс на круглому ринку. Зачепили почуття хлопчини в синій футболці. Він вирішив помститися гранатою, кинувши її в ларьок 🧨 Граната не вибухнула, копи кажуть, був муляж. Парнішу затримали, він по дорозі скинув ніж і чеку від гранати», – написали в групі «ХС Харків», опублікувавши кадри з місця подій.

У прес-службі випадок на ринку пообіцяли прокоментувати пізніше, сказавши тільки, що зловмисник затриманий і буде пояснювати правоохоронцям не тільки мотиви вчинку, але і розповідати, де взяв боєприпас.

Раніше ми писали про те, що в Харкові терорист «ДНР» заклав саморобний вибуховий пристрій, зібраний на основі ручної гранати, біля входу в торгово-розважальний центр. Тієї ж ночі вибухівка була виявлена охоронцями центру та знешкоджена фахівцями-вибухотехніками Нацполіції.

Незважаючи на те, що злочинець практично не залишив ніяких слідів, співробітники СБУ встановили його особу. Як потім з'ясувалося, він дотримувався ряду заходів конспірації: проживав під чужим ім'ям, використав кілька комплектів підроблених документів, постійно міняв місце проживання і номери на своєму автомобілі.

Його вдалося затримати в Борисполі, де він намагався втекти на машині від правоохоронців та погрожував застосувати проти них зброю.

Нагадаємо, біля будинку дитини в Харкові пролунав вибух.

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