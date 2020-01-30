Выстрелы и взрыв прогремели возле областного дома ребенка №2 в Харькове
Информация о происшествии в Шевченковском районе города поступила в полицию в половине второго дня 30 января, передает Politeka.
Как сообщили в полиции, им позвонила женщина и рассказала, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв.
По указанному адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
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Очевидцы рассказали, что с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший.
Как информирует «Суспильне», главный врач дома ребенка Елена Чистилина рассказала журналистам, что среди детей и сотрудников травмированных нет, а чрезвычайное происшествие случилось не на территории учреждения.
«Мы не были непосредственными участниками происшествия», – уточнила она.
Сейчас проверяется информация относительно участия в ситуации представителей «Нацкорпуса».
В сети появилось видео, на котором якобы зафиксировано начало конфликта. Сначала произошла драка между двумя группами людей. Среди участников драки был мужчина, которого связывают с «Нацкорпусом». Когда журналисты обратились в пресс-службу «Нацкорпуса» за комментариями, там отказались говорить.
Как сообщил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, полицейские предварительно выяснили, что между неустановленными лицами произошел конфликт с применением гранаты и оружия травматического типа.
Сейчас правоохранители ищут участников конфликта, в городе введен в действие план-перехват «Сирена».
Ранее мы писали, что 25 октября возле супермаркета «Восторг» в Харькове произошла перестрелка, которая закончилась гибелью человека и взрывом на Южном вокзале. В результате выяснения отношений на стоянке супермаркета был убит 30-летний Владимир Борох, известный как «Тайсон». Криминальный авторитет Георгий Исаков, на которого покушались, получил проникающее ранение в грудь. Врачам удалось его спасти.
Киллер подорвал себя гранатой во время преследования полицейскими.
Напомним, возле супермаркета в Харькове расстреляли двух человек.
Как сообщала Politeka, мужчина расстрелял полицейского в Днепропетровской области: «Дождался темноты».
Также Politeka писала о расстреле на похоронах: родственники не справились с эмоциями и устроили ад.