Выстрелы и взрыв прогремели возле областного дома ребенка №2 в Харькове

Информация о происшествии в Шевченковском районе города поступила в полицию в половине второго дня 30 января, передает Politeka.

Как сообщили в полиции, им позвонила женщина и рассказала, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв.

По указанному адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Очевидцы рассказали, что с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший.

Как информирует «Суспильне», главный врач дома ребенка Елена Чистилина рассказала журналистам, что среди детей и сотрудников травмированных нет, а чрезвычайное происшествие случилось не на территории учреждения.

«Мы не были непосредственными участниками происшествия», – уточнила она.

Сейчас проверяется информация относительно участия в ситуации представителей «Нацкорпуса».

30.01.2020 Стрілянина у Харкові У Харкові біля обласного будинку дитини №2 на вулиці Кузнецькій стріляли, свідки чули звуки, схожі на вибухи. З місця події поїхала автівка — попередньо з ймовірно пораненим чоловіком. У будинку дитини ніхто не постраждав. Введено операцію «Сирена». Подробиці: https://bit.ly/2S0Eb4z Gepostet von UA: Харків am Donnerstag, 30. Januar 2020

В сети появилось видео, на котором якобы зафиксировано начало конфликта. Сначала произошла драка между двумя группами людей. Среди участников драки был мужчина, которого связывают с «Нацкорпусом». Когда журналисты обратились в пресс-службу «Нацкорпуса» за комментариями, там отказались говорить.

Как сообщил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, полицейские предварительно выяснили, что между неустановленными лицами произошел конфликт с применением гранаты и оружия травматического типа.

Сейчас правоохранители ищут участников конфликта, в городе введен в действие план-перехват «Сирена».

Ранее мы писали, что 25 октября возле супермаркета «Восторг» в Харькове произошла перестрелка, которая закончилась гибелью человека и взрывом на Южном вокзале. В результате выяснения отношений на стоянке супермаркета был убит 30-летний Владимир Борох, известный как «Тайсон». Криминальный авторитет Георгий Исаков, на которого покушались, получил проникающее ранение в грудь. Врачам удалось его спасти.

Киллер подорвал себя гранатой во время преследования полицейскими.

Напомним, возле супермаркета в Харькове расстреляли двух человек.

Как сообщала Politeka, мужчина расстрелял полицейского в Днепропетровской области: «Дождался темноты».

Также Politeka писала о расстреле на похоронах: родственники не справились с эмоциями и устроили ад.