В Харькове хулиган швырнул гранату в один из киосков на рынке

Как сообщают в соцсетях, инцидент произошел на улице Героев Труда.

«Замес на круглом рынке. Задели чувства парнишки в синей футболке. Он решил отомстить гранатой, кинув ее в ларёк 🧨 Граната не взорвалась, копы говорят, был муляж. Парнишу задержали, он по пути скинул нож и чеку от гранаты», – написали в группе «ХС Харьков», опубликовав кадры с места событий.

В пресс-службе случай на рынке пообещали прокомментировать позже, сказав только, что злоумышленник задержан и будет объяснять правоохранителям не только мотивы поступка, но и рассказывать, где взял боеприпас.

Ранее мы писали о том, что в Харькове террорист «ДНР» заложил самодельное взрывное устройство, собранное на основе ручной гранаты, у входа в торгово-развлекательный центр. Той же ночью взрывчатка была обнаружена охранниками центра и обезврежена специалистами-взрывотехниками Нацполиции.

Несмотря на то, что преступник практически не оставил никаких следов, сотрудники СБУ установили его личность. Как потом выяснилось, он придерживался ряда мер конспирации: проживал под чужим именем, использовал несколько комплектов поддельных документов, постоянно менял место жительства и номера на своем автомобиле.

Его удалось задержать в Борисполе, где он пытался скрыться на машине от правоохранителей и угрожал применить против них оружие.

Напомним, возле дома ребенка в Харькове прогремел взрыв.

Как сообщала Politeka, возле супермаркета в Харькове расстреляли двух человек.

Также Politeka писала, что всплыли невероятные факты о легендарном разведчике «Горе».