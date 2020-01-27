Бывший разведчик ВСУ Григорий Сиваченко с позывным «Гора» сильно насолил россиянам, за что его попытались ликвидировать

В 2014 году он вычислил в зоне проведения боевых действий на Донбассе российских военных, которых вскоре отправили домой «грузом 200», из-за чего стал для головорезов Путина персональным врагом, передает ТСН.

9 января завербованный российскими спецслужбами харьковчанин Юрий Донцов, ранее служивший в Нацгвардии Украины, попытался взорвать разведчика в доме на Московском проспекте, однако контрразведка СБУ предотвратила покушение на жизнь героя.

По словам пресс-секретаря управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, таким образом россияне хотели отомстить «Горе» за смерть российского офицера Евгения Трундаева.

Как известно, во время боев за 32-й блокпост Сиваченко вычислил российских военных, один из которых носил звание «Героя России». Вскоре Трундаева и других российских инструкторов ликвидировала украинская артиллерия.

Однако это – далеко не единственная успешная операция разведчика. Осенью 2014 года он перегонял из «серой зоны» танк, который вытащил из-под носа у оккупантов.

Донцов, которому россияне поручили убить героя, ранее командовал ротой охраны 5-й бригады. Он даже несколько раз ездил в командировки в зону АТО. Позже в интервью журналисту Андрею Цаплиенко он рассказал, что совершить убийство его заставили, применяя угрозы, а сам он чувствует себя «в каком-то смысле предателем».

«Капитана-гвардейца завербовали офицеры Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Первая задача предателя - собрать информацию об «айдаровце». Следующая – убить его за хорошие деньги – 25 тысяч долларов. Россияне хотели доказать, что способны отомстить когда-либо и где-либо», – сообщил журналист. Правда, отметил он, судя по переписке Донцова с ГРУшниками, идея установить взрывчатку в подъезде принадлежала именно украинцу.

«Исполнителю прислали сообщение, что адская машинка уже в Украине. 9 января Донцов забрал ее из тайника, настроил и пошел убивать человека», – добавил Цаплиенко.

Напомним, завербованный россиянами диверсант поставил под угрозу жизни харьковчан.

Как сообщала Politeka, харьковский следователь слил россиянам секретную информацию.

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