Харьковским разведчиком, которого в многоэтажке на Московском проспекте пытался подорвать диверсант, оказался Григорий Сиваченко с позывным «Гора»
Разведчик батальона «Айдар», который жил в доме по адресу Московский проспект, 254а, и был целью Кремля, за убийство которого спецслужбы РФ готовы были платить завербованному харьковчанину.
Об этом сообщает издание KHARKIV Today, журналисты которого поговорили с жильцами дома, где контрразведка СБУ предотвратила покушение и задержала преступника.
Сиваченко по профессии теплоэнергетик, ушел на фронт добровольцем и за пять лет был награжден более десяти раз. Известно, что за время службы он провел несколько блестящих операций. Так, во время обороны 32-го блокпоста нашел и обезвредил группу российских офицеров, один из которых был «Героем России», а затем обнаружил разведшколу и обезвредил нескольких инструкторов.
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За свое мужество в конце 2019 года бывший боевой командир разведподразделения батальона ВСУ получил звание «Народный герой».
Именно за такую деятельность россияне и приговорили разведчика к смерти, наняв для этого диверсанта.
По информации ресурса, разведчик жил на втором этаже в квартире товарища, с которым вместе служил в «Айдаре». Тот получил серьезное ранение под Счастьем и вынужден был покинуть службу. В этой квартире же жил и сын друга.
Как давно у них гостил Сиваченко, неизвестно. Однако преступник хорошо знал, что потенциальная жертва пользовался черным выходом, когда по утрам спешил на пробежку. Слева от него и была заложена взрывчатка.
В день спецоперации на первый этаж сотрудники спецслужб никого не пускали. Взрывчатку вынесли на улицу и взорвали в специальной бочке. Хозяина квартиры дома не было, поэтому соседи подумали, что его тоже хотели убить. Однако в пятницу он выглядывал из окна квартиры, хотя общаться с кем бы то ни было отказался.
Отметим, что на «Гору» террористы «ДНР» объявили охоту еще в 2017 году, разместив информацию о нем на сайте «Трибунал».
Напомним, харьковский следователь слил россиянам секретную информацию.
Как сообщала Politeka, СБУ ликвидировала подразделение спецслужб РФ.
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел в Харькове.