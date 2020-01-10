Харьковским разведчиком, которого в многоэтажке на Московском проспекте пытался подорвать диверсант, оказался Григорий Сиваченко с позывным «Гора»

Разведчик батальона «Айдар», который жил в доме по адресу Московский проспект, 254а, и был целью Кремля, за убийство которого спецслужбы РФ готовы были платить завербованному харьковчанину.

Об этом сообщает издание KHARKIV Today, журналисты которого поговорили с жильцами дома, где контрразведка СБУ предотвратила покушение и задержала преступника.

Сиваченко по профессии теплоэнергетик, ушел на фронт добровольцем и за пять лет был награжден более десяти раз. Известно, что за время службы он провел несколько блестящих операций. Так, во время обороны 32-го блокпоста нашел и обезвредил группу российских офицеров, один из которых был «Героем России», а затем обнаружил разведшколу и обезвредил нескольких инструкторов.

За свое мужество в конце 2019 года бывший боевой командир разведподразделения батальона ВСУ получил звание «Народный герой».

Именно за такую деятельность россияне и приговорили разведчика к смерти, наняв для этого диверсанта.

По информации ресурса, разведчик жил на втором этаже в квартире товарища, с которым вместе служил в «Айдаре». Тот получил серьезное ранение под Счастьем и вынужден был покинуть службу. В этой квартире же жил и сын друга.

Как давно у них гостил Сиваченко, неизвестно. Однако преступник хорошо знал, что потенциальная жертва пользовался черным выходом, когда по утрам спешил на пробежку. Слева от него и была заложена взрывчатка.

В день спецоперации на первый этаж сотрудники спецслужб никого не пускали. Взрывчатку вынесли на улицу и взорвали в специальной бочке. Хозяина квартиры дома не было, поэтому соседи подумали, что его тоже хотели убить. Однако в пятницу он выглядывал из окна квартиры, хотя общаться с кем бы то ни было отказался.

Отметим, что на «Гору» террористы «ДНР» объявили охоту еще в 2017 году, разместив информацию о нем на сайте «Трибунал».

Напомним, харьковский следователь слил россиянам секретную информацию.

Как сообщала Politeka, СБУ ликвидировала подразделение спецслужб РФ.

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел в Харькове.