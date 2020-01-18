Харьковчанин, который в 2014 году добровольно вступил в ряды «армии ЛНР» помогал террористам в сборе информации для подготовки терактов в родном городе

Мужчина был командиром взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР», передает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник попал в поле зрения Службы безопасности сразу же, как приехал в Харьковскую область с территории Российской Федерации и стал собирать информацию об объектах критической инфраструктуры региона. Особенно боевика интересовала железнодорожные пути и станции, Харьковский метрополитен, автовокзалы.

Более того, в течение некоторого времени он регулярно лично «осматривал» объекты в разных местах Харьковщины.

Как установили сотрудники СБУ, всю собранные данные мужчина собирался передать террористам «ЛНР», чтобы те в дальнейшем организовали теракты и диверсии на территории региона.

Во время обыска в доме подозреваемого в Харькове силовики обнаружили и изъяли боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором. Боевик задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности террористической группы или террористической организации).

Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее мы рассказывали, что в Харькове контрразведка СБУ предупредила покушение на убийство одного из бывших командиров разведывательного подразделения батальона ВСУ, организованное спецслужбами РФ. Россияне завербовали харьковчанина, который ранее служил в Нацгвардии. Оттуда его уволили из-за компроментирующих обстоятельств.

Во время краткосрочной поездки в Россию мужчина получил задание от кураторов, все дальнейшие действия согласовывались по мессенджеру. За убийство украинского разведчика ему было обещано материальное вознаграждение.

Напомним, харьковский следователь слил россиянам секретную информацию.

Как сообщала Politeka, СБУ ликвидировала подразделение спецслужб РФ.

Также Politeka писала, что российского силовика поймали во Львове: «Боялся за семью».