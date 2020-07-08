У Харкові передвиборна агитація йде повним ходом

Величезні банери з рекламою мера «Блок Кернеса – Успішний Харків» з'явилися на міських багатоповерхівках, а борди «розмножилися» по місту і прилеглим районам, передає Politeka.net.

Цього виявилося недостатньо, і тепер кандидатуру Кернеса на третій термін просувають на більш низьких висотах.

За інформацією телеграм-каналу «ТРУХА», плакати з рекламою політсили ГАКа носять по торговим точкам, що викликало неабияке обурення.

«Це якесь неподобство! Розносять по кіосках плакати з Кернесом. І примусово змушують вішати на вхідні двері, інакше будуть виписувати штраф! Сьогодні сказали, що хтось буде їздити перевіряти. Будуть їздити по вул. Киргизькій», – пишуть харків'яни.

«От і розкрито секрет «масової любові». Люди вішають ікону бога, лише б їх не штрафували!! Це вже диктатура якась🤔», – резюмують адміністратори каналу.

Як відомо, Геннадій Кернес вирішив поборотися за крісло мера Харкова третій раз поспіль. Про свій намір брати участь у місцевих виборах він заявив ще в минулому році.

Серед цілей, які чиновник окреслив для себе в разі переобрання, він назвав одразу кілька пріоритетних:

«Мені потрібно завершити великомасштабні проекти. В тому числі побудувати метро, зоопарк, побудувати дорогу. Зараз з Ярославським вирішуємо, щоб був «Технополіс». Дуже великий проект. Харків - місто вчених, і це якірний проект стратегії розвитку міста до 2030 року».

При цьому Кернес не боїться конкуренції на виборах, заявивши, що любить своє місто і «нікому не дасть відкусити голоси».

Нагадаємо, Кернес раптово виправдав "референдум" 2014 року в Криму.

Як повідомляла Politeka, Кернес похвалився, як катком "давить" свого головного ворога.

Також Politeka писала, що журналіста, який критикував Кернеса, побили прямо біля будинку.