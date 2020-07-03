Незважаючи на послаблення карантину, носіння масок у Харкові в громадському транспорті є обов'язковим

Однак не всі згодні з такими правилами, і чим це може закінчитися, наочно продемонстрували за допомогою відео в телеграм-каналі «ТРУХА», передає Politeka.net.

Там опублікували запис інциденту, який стався в харківському метро. Як випливає з опису, співробітники метрополітену зробили пасажиру зауваження з приводу відсутності захисної маски на обличчі, а той у відповідь накинувся на них з кулаками.

«У харків'ян здають нерви: бійка в метро через маски 😷 Працівники зробили зауваження типу, що той без маски, і тут у нього поїхала планка - почав бичитися і битися. Гойдалися від самої Холодної гори до ПЗ», – йдеться у підписі до відео.

❗️У харьковчан сдают нервы: драка в метро из-за масок 😷 Работники сделали замечание типу, что тот без маски, и тут у него поехала планка - начал бычиться и драться. Качались от самой Холодной горы до ЮЖД Источник Телеграм-канал ТРУХА https://t.me/truexanews Gepostet von Брутальный Харьков am Donnerstag, 2. Juli 2020

У свою чергу думки людей на побачене розділилися. Одні вважають, що дотримуватися хоча б елементарних правил необхідно, щоб не затягувати карантин, інші ж нарікають на владу, яка першою і порушила всі можливі правила.

«Нічого дивного. Цього слід було очікувати. Шкода, звичайно, що, не знаючи законів і своїх прав, зриваємо злість на собі подібних», «Про які правила Ви говорите? Два місяці ізоляції і тотального беззаконня з боку влади просто знищили їхнє право диктувати нам умови поведінки, не даючи людям ні допомоги, ні можливості заробітку. Влада сама зняла з себе відповідальність та обов'язки щодо своїх громадян», «Ніколи наша країна не буде жити краще, якщо люди не будуть дотримуватися правил, незалежно від того, вірять вони чи ні в коронавірус», «Зовсім з глузду з'їхали з цими масками, вже не знають, чим ще більше народ нагнути!», «Панове, можна просто дотримуватися режиму карантину прописаного. Принаймні, в громадських місцях. І ніякої проблеми. Чи подобається їздити в наземних видах транспорту при суворому карантині і в спеку?», – пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що поліція посилила контроль у метрополітені за носінням масок. Хто ігнорує цей припис, ризикує нарватися на пристойний штраф.

Нагадаємо, у Харкові поліція влаштувала облаву на порушників карантину.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.