Несмотря на послабление карантина, ношение масок в Харькове в общественном транспорте является обязательным

Однако не все согласны с такими правилами, и чем это может закончиться, наглядно продемонстрировали с помощью видео в телеграмм-канале «ТРУХА», передает Politeka.net.

Там опубликовали запись инцидента, который произошел в харьковском метро. Как следует из описания, сотрудники метрополитена сделали пассажиру замечание по поводу отсутствия защитной маски на лице, а тот в ответ набросился на них с кулаками.

«У харьковчан сдают нервы: драка в метро из-за масок 😷 Работники сделали замечание типу, что тот без маски, и тут у него поехала планка - начал бычиться и драться. Качались от самой Холодной горы до ЮЖД», – говорится в подписи к видео.

❗️У харьковчан сдают нервы: драка в метро из-за масок 😷 Работники сделали замечание типу, что тот без маски, и тут у него поехала планка - начал бычиться и драться. Качались от самой Холодной горы до ЮЖД Источник Телеграм-канал ТРУХА https://t.me/truexanews Gepostet von Брутальный Харьков am Donnerstag, 2. Juli 2020

В свою очередь мнения людей на увиденное разделились. Одни считают, что соблюдать хотя бы элементарные правила необходимо, чтобы не затягивать карантин, другие же пеняют на власть, которая первой и нарушила все возможные правила.

«Ничего удивительного. Этого следовало ожидать. Жаль, конечно, что, не зная законов и своих прав, срываем злость на себе подобных», «О каких правилах Вы говорите? Два месяца изоляции и тотального беспредела со стороны власти просто уничтожили их право диктовать нам условия поведения, не давая людям ни помощи, ни возможности заработка. Власть сама сняла с себя и ответственность и обязанности о своих гражданах», «Никогда наша страна не будет жить лучше, если люди не будут соблюдать правила, независимо от того верят они или нет в коронавирус», «Совсем с ума посходили с этими масками, уже не знают, чем ещё больше народ нагнуть!», «Господа, можно просто соблюдать режим карантина прописанного. По крайней мере, в общественных местах. И ни какой проблемы. Или нравиться ездить в наземных видах транспорта при жёстком карантине и в жару?», – пишут люди.

Ранее мы писали о том, что полиция усилила контроль в метрополитене за ношением масок. Кто игнорирует это предписание, рискует нарваться на приличный штраф.

Напомним, в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.