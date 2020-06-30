Харьковщина попала в список областей, котрым не «светит» ослабление карантина

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Так, по области превышены два показателя из пяти, по которым ведомство дает добро на дальнейшее ослабление карантина либо же на его продолжение.

В регионе процент выявления составляет 11,32% (должно быть не более 11%), а динамика заболеваемости составляет 14,73% (должно быть меньше 10%).

Загруженность коек в опорных лечебных учреждениях Харьковской области составляет 18,94% (для ослабления карантина разрешено не более 50%), охват тестированием на 100 000 населения 38,08 (разрешено не менее 24).

По информации Минздрава, переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Ранее мы рассказывали о том, что на Харьковщине адаптивный карантин продлен до 31 июля. Тем не менее, граждане продолжают упорно игнорировать предписания. Например, каждые выходных на пляжах города аншлаги, где тысячи людей без масок напрочь игнорируют вопрос социальной дистанции.

Чтобы хоть как-то образумить жителей города, правоохранители взялись проводить рейды в общественном транспорте, проверяя пассажиров на наличие масок. Особо непослушных обещают карать штрафами, сумма которых стартует от 17 тысяч гривен.

Напомним, в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.