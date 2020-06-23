Харьковский областной радиационный центр уже несколько дней пребывает в центре скандала из-за ситуации, сложившейся в связи с необходимостью лечения здесь зараженных китайским вирусом

Сначала отсюда уволились около полусотни врачей и персонала, протестуя против того, чтобы в диспансер привозили людей с COVID-19, затем «чернобыльцы» из числа пациентов пригрозили голодовкой, если сюда таки поступят зараженные вирусом, а теперь стало известно о новых увольнениях в медучреждении.

22 июня, когда в диспансер привезли первых больных из областной инфекционки, из него уволились еще несколько человек, передает UA: Харьков. Об этом журналистам сообщила директор больницы Ирина Пирогова.

«К сожалению, отказалось очень много врачей. Те, которые должны были работать в бригадах, порядка 15 человек. У нас были бригады, в которых были анестезиолог, терапевт, две медсестры и санитарка... Сначала согласились работать около 70 человек. А на сегодняшний день, получается, человек 15-16», – пояснила она.

Массовые увольнения и отказы лечить больных с коронавирусом начались в диспансере неделю назад, когда стало известно о том, что он будет открыт для таких пациентов. Сейчас здесь острая нехватка персонала.

«Нам нужно еще хотя бы 5 анестезиологов, хотя бы 5 терапевтов и где-то по 20-25 среднего и младшего персонала, для того, чтобы настроить нормальный режим работы, чтобы люди не падали с ног и чтобы они не пошли так же от напряжения», – подчеркнула Пирогова.

Напомним, протест под стенами диспансера в Харькове перерос в драку с полицией.

Как сообщала Politeka, в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.

Также Politeka писала, что в харьковской больнице врачи ополчились против зараженных людей.