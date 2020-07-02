Мер Харкова Геннадій Кернес готується поборотися за головне крісло міста втретє

Обласний центр вже потонув у величезних банерах, які рекламують «Блок Кернеса – Успішний Харків», а дороги навколо міста усіяли бігборди з зображенням чиновника.

Якщо зараз політик вирішив просувати блок імені себе, то у минулі роки він був помічений далеко не в одній партії.

Так, екс-депутат Харківської міськради Дмитро Маринін у декількох фотографіях на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук показав, як змінювалися політичні уподобання Кернеса.

На фото – сумнозвісний виступ почадовця в компанії екс-нардепа Михайла Добкіна в центрі Харкова в оточенні російських триколоров і з георгіївською стрічкою на одязі. Тоді Харкову тільки силами вінницького спецназу вдалося уникнути долі Луганська і Донецька.

Раніше Кернес очолював Харківську міську організацію «Партії регіонів», пізніше був помічений в політсилі «Відродження», засвітився на бордах в кольорах партії «Слуга народу», хоча не мав до неї жодного стосунку, а депутати-мажоритарники, яких він підтримував на парламентських виборах, з тріском програли молодим обличчям зі «слуг».

Була в біографії мера Харкова і партія «Довіряй ділам», співголовою якої разом з ним став мер Одеси Геннадій Труханов.

«Як не цінувати незамінного, якщо всіх, хто насмілюється критикувати шановного мера, в Харкові схоплять за горло (див. інтерв'ю Гордона), а всі, хто хвалять, отримують велику солодку цукерку, як у радянському мультфільмі "Хто похвалить мене краще за всіх"», «От же хамелеон. Невже такі дійсно потрібні нашим президентам?», «Ну а шо... вміє чоловік швидко перевзутися.. не всім дано...😊», – іронізують в коментарях.

Нагадаємо, Кернеса в особливому вбранні виставили на аукціон.

Як повідомляла Politeka, Кернес раптово "обзавівся дружиною.

Також Politeka писала, що журналиста, який критикував Кернеса, побили прямо біля будинку.