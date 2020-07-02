На ремонт фонтана біля Палацу Спорту, по проспекту Петра Григоренка, 2А в Харкові витратять 15 мільйонів гривень

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію Харківського антикорупційного центру. Відповідний тендер опублікував Департамент комунального господарства в системі ProZorrо.

Наголошується, що в рамках капітального ремонту планують розібрати існуючу конструкцію, поміняти трубопроводи і провести монтаж нової техніки. На території біля фонтана також встановлять 10 урн і два десятки паркових лавок.

Роботи планують завершити до кінця 2021 року.

Цікавий той момент, що останній раз цей фонтан після капітального ремонту відкривали дев'ять років тому, в серпні 2011 року.

Це – далеко не найдорожчий фонтан у місті. На фонтан з 13 мавпами в саду Шевченка витратили 51 мільйон бюджетних коштів, а на реконструкцію фонтану зі світломузикою в цьому ж саду спустили понад два мільйони євро.

Раніше ми писали про те, що в парку імені Горького з'являться чотири дорогих садових дивана у формі книг. Вартість кожного з них складе 49 775 тисяч гривень.

Кожен диван «Розгорнута книга» буде виготовлений з фіброволкна та армованого бетону і покритий силіконовою фарбою. Сидіння буде зроблено з термопластика і пофарбоване акриловою емаллю.

Всього за чотири таких об'єкта Центральний парк культури і відпочинку імені Горького планує заплатити 199 100 гривень.

Нагадаємо, у Кернеса витратять ще десятки мільйонів на сад Шевченка.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса на ремонт лікарень витратили менше, ніж на фонтани з мавпами.

Також Politeka писала, що у Харкові спустять мільйони на ремонт лавочок Кернеса.