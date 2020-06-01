Люди вже півроку не можуть добитися допомоги

Дахи, що протікають у дощ, як виявилося, не єдина біда жителів багатоквартирних будинків у Харкові

Не менше псують життя деяким городянам і пернаті товариші, передає Politeka.net з посиланням на соціальні мережі.

Так, у групі «Брутальний Харків» показали, з чим доводиться щодня стикатися мешканцям будинку за адресою вул. Бібліка, 1в.

За словами автора публікації, люди неодноразово зверталися в житлокомсервіс, щоб щось зробили з голубами, проте вже півроку всі їх звернення ігноруються.

Як ивдно на знімках, не пощастило мешканцям останнього поверху, на яких через технічний отвір сипляться продукти життєдіяльності птахів, та й самі голуби не проти посидіти на перилах.

У коментарях користувачі розділилися на дві категорії. Якщо одні традиційно критикували за бездіяльність комунальників, то друга сторона резонно запитує, чому жителі під'їзду не хочуть вирішити цю проблему самостійно.

«Ми склалися всім під'їздом, викликали майстрів, закрили всі вікна/отвори, звідки вони могли залетіти, поставили решітки», «Ми на Одеській до кого тільки не зверталися! Нікому не потрібні. Влада в Харкові робить тільки те, де можна в кишеню покласти і рейтинг підняти», «Ми зібрали по 250гр, почистили горище і самі все закрили, зробили санобробку», «Треба вирішувати проблему мешканцям, від тарганів і щурів ви самі вирішували проблему», «Ось, народ своїми силами бореться за чистоту, зате центр міста процвітає. А більше немає міста», «29 років вже немає СРСР, а ви в ньому живете. Квартири – це ваша приватна власність, ось і піклуйтеся ними. Ми в приватних будинках робимо все самі. Бур'яни косимо, дахи, паркани ремонтуємо і, коли птахи черешню об'їдають, теж самі з ними боремося», – пишуть люди.

Нагадаємо, малолітні вандали накоїли лиха в харківській підземці.

Як повідомляла Politeka, сім'я головного "дорожника" Харкова обзавелася маєтком в Іспанії.

Також Politeka писала, що харків'янам показали, як виглядає безкоштовне лікування від вірусу з Китаю.