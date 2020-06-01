Люди уже полгода не могут добиться помощи

Протекающие в дождь крыши, как оказалось, не единственная беда жителей многоквартирных домов в Харькове

Не меньше портят жизнь некоторым горожанам и пернатые товарищи, передает Politeka.net со ссылкой на социальные сети.

Так, в группе «Брутальный Харьков» показали, с чем приходится ежедневно сталкиваться жителям дома по адресу ул. Библика, 1в.

По словам автора публикации, люди неоднократно обращались в жилкомсервис, чтобы что-то сделали с голубями, однако уже полгода все их обращения игнорируются.

Как ивдно на снимках, не повезло жителям последнего этажа, на которых через техническое отверстие сыпятся продукты жизнедеятельности птиц, да и сами голуби не против посидеть на перилах.

В комментариях пользователи разделились на две категории. Если одни традиционно ругали за бездеятельность коммунальщиков, то второая сторона резонно интересуется, почему жители подъезда не хотят решить эту проблему самостоятельно.

«Мы сложились всем подъездом, вызвали мастеров, закрыли все окна/отверстия, откуда они могли залететь, поставили решетки», «Мы на Одесской к кому только не обращались! Никому не нужны. Власть в Харькове делает только то, где можно в карман положить и рейтинг поднять», «Мы собрали по 250гр, почистили чердак и сами всё закрыли, сделали санобработку», «Надо решать проблему жильцам, от тараканов крыс вы сами решали проблему», «Вот, народ своими силами борется за чистоту, зато центр города процветает. А больше нет города», «29 лет уже нет СССР, а вы в нем живете. Квартиры – это ваша частная собственность, вот и заботьтесь ней. Мы в частных домах делаем все сами. Бурьяны косим, крыши, заборы ремонтируем и, когда птицы черешню объедает, тоже сами с ними боремся», – пишут люди.

Напомним, малолетние вандалы натворили беды в харьковской подземке.

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