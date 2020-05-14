Мер Харкова Геннадій Кернес знову заговорив про необхідність відкрити метро

Спілкуючись з журналістами, чиновник вкотре «наїхав» на незговірливого главу Кабміну.

«Я не знаю, чому прем'єр-міністр Шмигаль так зачепився за те, щоб не відкривали метро. Я вчора слухав його заяву про те, що метро є великим як би розповсюджувачем коронавіруса. Ні!», – заявив Кернес.

За його словами, жодна країна в світі не закрила метро, оскільки це зручний, безпечний і доступний транспорт.

Більш того, для більшої захищеності харків'ян від небезпечного вірусу Кернес пообіцяв додаткові заходи.

«Ми могли б поставити там певні заслони і кабіни для санітарного контролю, для того, щоб пасажири могли проходити санобробку, яка не забруднить їх одяг», – пояснив мер Харкова.

Кернес: "Харьковское метро - удобный и безопасный транспорт. Мы можем установить специальные сан.кабины, что будут обрабатывать каждого пассажира, не пачкая одежду" Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 14. Mai 2020

Користувачі по-різному відреагували на таку ініціативу.

«Ми можемо або не можемо. Але, у будь-якому випадку, потриндимо і не зробимо. Нехай подивиться, що зробили з траліками і тамваями, і маршрутками. Скільки і як там їздить, і хто і як там прибирання робить», «Геніально! Кабінка, яка буде бризкати простою водою. Ціна кожної - скільки захоче. Бінго! І лавочки, щоб люди могли відпочити ще. Можна ще будиночок Діда Мороза по другому разу там поставити і перенести ілюмінацію з Сумської в метро над входом в ці кабінки. Хотілося б, звичайно, перед кожною кабінкою фонтан з мавпами, але то ладно вже», «Даєш кожному по кабіні! 😂», «Шановне керівництво міста і наші депутати Верховної Ради! Відкрийте метро вже просто, без кабінок! Або прокатайтеся в троллейбусі на роботу вранці і ввечері з пересадкою, тому що в автобус, який проїжджає без зупинок і забитий людьми до відвалу, у вас вже не вийде влізти», – пишуть під відео в групі «Харків 1654».

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