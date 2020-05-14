Мэр Харькова Геннадий Кернес снова заговорил о необходимости открыть метро

Общаясь с журналистами, чиновник опять «наехал» на несговорчивого главу Кабмина.

«Я не знаю, почему премьер-министр Шмыгаль так зацепился за то, чтобы не открывали метро. Я вчера слушал его заявление о том, что метро является большим как бы распространителем коронавируса. Нет!», – заявил Кернес.

По его словам, ни одна страна в мире не закрыла метро, поскольку это удобный, безопасный и доступный транспорт.

Более того, для пущей защищенности харьковчан от опасного вируса Кернес пообещал дополнительные меры.

«Мы могли бы поставить там определенные заслоны и кабины для санитарного контроля, для того, чтобы пассажиры могли проходить санобработку, которая не испачкает их одежду», – пояснил мэр Харькова.

Кернес: "Харьковское метро - удобный и безопасный транспорт. Мы можем установить специальные сан.кабины, что будут обрабатывать каждого пассажира, не пачкая одежду" Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 14. Mai 2020

Пользователи по-разному отреагировали на такую инициативу.

«Мы можем или не можем. Но, в любом случае, потрындим и не сделаем. Пусть посмотрит, что сделали с траликами и тамваями, и маршрутками. Сколько и как там ездит, и кто и как там уборку делает», «Гениально! Кабинка, которая будет брызгать простой водой. Цена каждой - сколько захочет. Бинго! И лавочки, чтоб люди отдохнуть могли еще. Можно еще домик Деда Мороза по второму разу там поставить и перенести иллюминацию с Сумской в метро над входом в эти кабинки. Хотелось бы, конечно, перед каждой кабинкой фонтан с обезьянами, но то ладно уже», «Даёшь каждому по кабине! 😂», «Уважаемое руководство города и наши депутаты Верховного Совета! Откройте метро уж просто, без кабинок! Или прокатитесь в троллейбусе на работу утром и вечером с пересадкой, потому что в автобус, проезжающий без остановок и забитый людьми до отвала, у вас уже не получится влезть», – пишут под видео в группе «Харьков 1654».

Напомним, в Харькове забили тревогу из-за всплеска эпидемии.

Как сообщала Politeka, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

Также Politeka писала, что в Харькове пассажира маршрутки едва не избили из-за кашля.