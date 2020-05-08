Крива захворюваності поки що повільно повзе вгору

Незважаючи на те, що вже з понеділка карантинні заходи на Харківщині планують послаблювати, кількість хворих на китайський вірус продовжує збільшуватися

Станом на 8 травня лабораторно підтверджено 476 випадків зараження, передає Politeka.net з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр. Нових заражень за добу – 26.

Із загальної кількості хворих на 11 осіб померли, 57 одужали. Останній з померлих – 60-річний чоловік, який у 22-й лікарні Харкова проходив лікування зовсім іншого захворювання. Він – житель села Олександрівка Золочівського району.

Серед тих, у кого діагностували COVID-19, – 10 співробітників правоохоронних органів і 115 працівників медичних установ, розповів на брифінгу голова ХОДА Олексій Кучер.

Чиновник повідомив, що в Харкові великий спалах зараження вірусом зафіксований у лікарні №25, де захворіли 23 медика. Також захворіли лікарі і медперсонал у центральних райлікарнях Валок і Чугуєва, у військовому госпіталі та обласній психіатричній лікарні №1 в Стрілечій, де кількість заражених – від шести до десяти осіб.

COVID-19 підтверджено у восьми співробітників відділення поліції в Липцях і у двох поліцейських Холодноярського відділення.

Сумне лідерство за кількістю виявлених випадків захворювання тримає Харків. Тут вже 280 заражених. У Харківському районі 48 хворих, у Зміївському 40, а у Валківському – 32.

У Красноградському районі з 13 хворих 10 – працівники ЦРЛ, які контактували з хворим. Зараз вони на самоізоляції.

Раніше ми писали про те, що мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що доплата медикам, які працюють в опорних лікарнях і борються з вірусом, – це обов'язок держави.

Нагадаємо, вірус з Китаю з новою силою обрушився на харківських медиків.

Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

Також Politeka писала, що на Харківщині чиновники вирішили на карантині обзавестися клумбою за 190 тисяч.