Кривая заболеваемости пока что медленно ползет вверх

Несмотря на то, что уже с понедельника карантинные меры на Харьковщине планируют ослаблять, количество заболевших китайским вирусом продолжает увеличиваться

По состоянию на 8 мая лабораторно подтверждено 476 случаев заражения, передает Politeka.net со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр. Новых заражений за сутки – 26.

Из общего количества больных 11 человек умерли, 57 выздоровели. Последний из умерших – 60-летний мужчина, который в 22-й больнице Харькова проходил лечение совсем другого заболевания. Он – житель села Александровка Золочевского района.

Среди тех, у кого диагностировали COVID-19, – 10 сотрудников правоохранительный органов и 115 работников медицинских учреждений, рассказал на брифинге глава ХОГА Алексей Кучер.

Чиновник сообщил, что в Харькове крупная вспышка заражения вирусом зафиксирована в больнице №25, где заболели 23 медика. Также заболели врачи и медперсонал в центральных райбольницах Валок и Чугуева, в военном госпитале и областной психиатрической больнице №1 в Стрелечьей, где количество зараженных – от шести до десяти человек.

COVID-19 подтвержден у восьми сотрудников отделения полиции в Липцах и у двух полицейских Холодноярского отделения.

Печальное лидерство по количеству выявленных случаев заболевания держит Харьков. Тут уже 280 зараженных. В Харьковском районе 48 заболевших, в Змиевском 40, а в Валковском – 32.

В Красноградском районе из 13 заболевших 10 – сотрудники ЦРБ, которые контактировали с больным. Сейчас они на самоизоляции.

Ранее мы писали о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что доплата медикам, которые работают в опорных больницах и борются с вирусом, – это обязанность государства.

Напомним, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили на карантине обзавестись клумбой за 190 тысяч.