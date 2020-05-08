В будівлі Харківської міськради пройшли обшуки в рамках кримінального провадження

Як повідомляє KHARKIV Today, 8 травня, вранці слідчі дії проводилися працівниками Слідчого управління. Кримінальне провадження пов'язане з витратами під час встановлення освітлення на території Харкова. Мова йде про суму орієнтовно в 28 мільйонів гривень.

«Підстава для обшуків — кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», – заявив журналістам прес-секретар прокурора Харківської області Дмитро Чубенко.

У поліції також підтвердили обшуки в мерії, а соцмережах написали про те, що правоохоронці нагрянули і додому до директора департаменту житлового господарства Харківської міськради Романа Нехорошкова.

З цього приводу в одному з харківських пабліків уже з'явилася фотожаба, головним героєм якої став мер Харкова Геннадій Кернес.

Раніше ми писали про те, що у Кернеса віддали 184 млн. грн фірмі, дотичній до агента ФСБ. Вагони Харківського метрополітену буде ремонтувати фірма, яку пов'язують з колишнім головою Холодногірській РДА Максимом Мусєєвим, завербованим російськими спецслужбами.

Угода на плановий ремонт та техобслуговування 326 вагонів до кінця 2021 року на 184 280 000 гривень КП «Харківський метрополітен» уклало з ТОВ «Ваго-Рев».

Ця компанія вже потрапляла в поле зору правоохоронців. Її підозрювали у фіктивному ремонті рухомого складу після того, як в 2016 році було укладено угоду на 724 мільйони гривень. На предмет можливої розтрати коштів метрополітену слідчі перевіряли трьох головних підрядників. Крім «Ваго Рев», це були «Системи прогресивного очищення» та ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753». Всі вони відносяться до сфери впливу колишнього глави адміністрації Холодногірської району, депутата Харківської міськради Максима Мусєєва.

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