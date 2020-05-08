В здании Харьковского горсовета прошли обыски в рамках уголовного производства

Как сообщает KHARKIV Today, 8 мая, утром следственные действия проводились сотрудниками Следственного управления. Уголовное производство связано с растратами во время установки освещения на территории Харькова. Речь идет о сумме ориентировочно в 28 миллионах гривен.

«Основание для обысков — уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», – заявил журналистам пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко.

В полиции также подтвердили обыски в мэрии, а соцсетях написали о том, что правоохранители нагрянули и домой к директору департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета Роману Нехорошкову.

По этому поводу в одном из харьковских пабликов уже появилась фотожаба, главным героем которой стал мэр Харькова Геннадий Кернес.

Ранее мы писали о том, что у Кернеса отдали 184 млн. грн фирме, связанной с агентом ФСБ. Вагоны Харьковского метрополитена будет ремонтировать фирма, которую приписывают бывшему главе Холодногорской РДА Максиму Мусееву, завербованному российскими спецслужбами.

Соглашение на плановый ремонти техобслуживание 326 вагонов до конца 2021 года на 184 280 000 гривен КП «Харьковский метрополитен» заключило с ООО «Ваго-Рев».

Эта компания уже попадала в поле зрения правоохранителей. Ее подозревали в фиктивном ремонте подвижного состава после того, как в 2016 году было заключено соглашение на 724 миллиона гривен. На предмет возможной растраты средств метрополитена следователи проверяли трех главных подрядчиков. Кроме «Ваго Рев», это были «Системы прогрессивной очистки» и ООО «Специализированный «Проектно строительный монтажный поезд-753». Все они относятся к сфере влияния бывшего главы администрации Холодногорского района, депутата Харьковского горсовета Максима Мусеева.

Напомним, стало известно, когда снова заработает метро в Харькове.

Как сообщала Politeka, угрозы Кернеса нардепу попали на видео.

Также Politeka писала, что у Кернеса пенсионеров заставят платить за активный образ жизни.