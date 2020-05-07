Квартирні злодії у Харкові настільки знахабніли, що навіть присутність господарів удома не зупиняє їх

Про те, як віртуозно працюють злочинці, в групі «ХС Харків» у соціальній мережі розповіла мешканка Салтівки, котра стала жертвою пограбування, передає Politeka.net.

«Хотіла б попередити, що на Салтівці зараз обкрадають квартири. Сьогодні вночі обнесли половину моєї квартири. Я і бабуся спали в двох кімнатах. Обнесли третю кімнату та коридор. Вкрали шкіряні сумки, паспорт, air pods, золотий браслет, картки та готівку. Зробили все дуже тихо, що ми навіть не прокинулися», – пише вона.

Автор додала, що злодії залізли в квартиру через закритий склопакет, зірвавши його з петель.

У свою чергу деякі коментатори дивуються, як можна було не почути шум, проте інші розповідають про схожі випадки по місту.

«Знаєте, квартирні вори – все-таки специ. Вони в будь-якому випадку стежать, придивляються. Та й зараз такий час, що не гребують нічим. І люди в будь-якому випадку пережили шок. Тепер на кожен шерех реагувати, це ж травма. Тому краще поставити сигналку. Датчик на вікно», «Реально вміють, у мене так знайому, залізли, а вона відкрила очі, в масці біля дитячого ліжечка в тумбі лазив, вона закричала, він на кухню, поки вона з батьками прибігла, він у вікно вискочив», «На першому поверсі обов'язково повинна бути сигналізація, рано чи пізно влізуть, навіть грати на вікнах не всіх рятують», «Як можна зірвати склопакет з петель, щоб було не чутно? розкрити тихо замок - вірю, обшмонати кімнату тихо - теж вірю, а от з вікном - сумніви гризуть», – пишуть під публікацією.

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