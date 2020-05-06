На Роганському житловому масиві злодії влаштували облаву на автомобілі харків'ян

Про кричущу ситуацію розповів в мережі один з постраждалих, передає Politeka.net.

За його словами, вночі на Рогані (район Сонячний) витягли з машини акумулятор.

«У двох знайомих два тижні тому також витягли акумулятори, але вони не писали заяву, а я вирішив викликати копів, тому що задовбали», – розповідає чоловік.

Коли поліцейські приймали заяву, вони розповіли, що щоночі злодії знімають від трьох до десяти акумуляторів, і вони навіть знають, хто це робить. Іноді вдається викупити вкрадене.

«Всі злодії вже відомі, їхні справи з усіма доказами передані в суд, але на цьому все закінчується, справи тривають місяцями. І доки судді не можуть визначитися, винні вони чи ні, ці злодії продовжують грабувати людей», – обурюється харків'янин.

У коментарях люди радять не церемонитися з подібними злочинцями, пропонуючи діяти відразу ж.

«Тепер скажіть, що самосуд – це погано, що судити має держава, що самосуд – це не вихід. Якщо б злодіїв здали людям, вивезли в ліс і відрубали руки, десятки машин залишилися б цілі, у світі стало менше зла, а злодії покарані», «По пальцях молотком добре потрібно вдарити і все. Не смертельно, але акум більше витягнути не зможе», «Просто поламайте руки», «Чому вони ще не в СІЗО?», – зазначають користувачі.

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