Карантин і присутність удома жителів Харкова не зупиняють злодіїв від проникнення у їхні квартири і грабежів

Чергове тому підтвердження – випадок Нової Баварії, про який повідомили в групі «Брутальний Харків», розмістивши відповідне відео. Щоб його побачити, доскрольте сторінку до кінця.

За інформацією топікстартера, двох жінок ромської національності, які обкрадали квартиру пенсіонерки, затримали практично на місці злочину.

«Потім стало відомо, що вони працюють, в основному, на Новій Баварії і тільки по стареньких», – пояснює автор.

Шахрайки проникають у квартири під різним приводом, і поки одна з них на кухні заговорює літнього господаря оселі, друга швиденько прочісує кімнати в пошуках грошей і прикрас.

Затримавши циганок, люди відразу ж викликали копів.

Як чутно на записі, людина з камерою не шкодує нецензурної лексики на адресу жінки ромської національності, яка намагається сховатися від камери і ховає обличчя за маскою.

«Ти пенсіонерів обкрадала з подругами», – каже хлопець.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

Вчера задержали двух цыганок, которые обворовали квартиру пенсионерки. Вызвали копов. Потом стало известно, что они работают в основном по Новой Баварии и только по старикам, под разным предлогом проникают в квартиры, и пока одна из них на кухне заговаривает пенсионера, другие выносят из комнат деньги и украшения. Gepostet von Брутальный Харьков am Freitag, 1. Mai 2020

У свою чергу люди не дуже вірять у справедливе покарання для таких злодіїв з боку правоохоронних органів і рекомендують вдатися до самосуду, хоча це є порушенням закону.

«Толку від тих копів?! Руки поламати, щоб знали, як брати у людей похилого віку! Пи*дуйте до депутатів! Там є що брати, а не забирати останнє у людей, старі, бідні і так вижити не можуть, так треба вкрай повітря перекрити!», «Злодії під прикриттям. Ви подивіться, що на Київському вокзалі діється, і – під керівництвом ментів: все обіс*али, обіс*яли і норма», «Руки відрубати без суду і слідства!», «Хлопці, вивезіть ви їх в якусь віддалену місцевість і відпустіть голяка, нехай негідники побудуть в шкурі пограбованих ними людей😤!», «З ними треба не розмовляти, а за патли – і в тюрму», «У мене через таких бабуся померла. Не витримала потрясіння», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, пара злодіїв влаштувала полювання на харків'ян.

Як повідомляла Politeka, жінка цинічно пограбувала маленьку дитину.

Також Politeka писала, що у харківській маршрутці розгорівся скандал через собаку.