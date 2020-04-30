56 гектарів Лісопарку уздовж Білгородського шосе планує забудувати близька до міської влади Харкова компанія

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр на своїй сторінці у Фейсбуці.

За інформацією розслідувачів, оточення Кернеса отримало територію під забудову всього завдяки двом судовим рішенням.

12 лютого Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов ЖБК «Слайс» і зобов'язав Департамент містобудування та архітектури Харківської міськради надати кооперативу містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва «Нове будівництво житлових будинків, будівель та споруд по Білгородському шосе в м. Харкові».

Незважаючи на те, що на ділянку, якарозташована в дуже престижному місці, був накладений арешт, суддя дала добро на забудову. Зараз територія обнесена парканом, а дерева на ній спиляні.

Друге рішення суд ухвалив 7 жовтня минулого року. Суддя Печерського районного суду Києва Олена Бусик скасувала арешт земельної ділянки загальною площею 43,7189 га, що рішенням Харківської міської ради була безкоштовно передана у власність того ж ЖБК «Слайс» ще в 2010 році.

Це сусідня ділянка з попередньою і також йде уздовж Білгородського шосе. Паркан навколо цієї земельної ділянки встановити не встигли.

У ХАЦ відзначають той момент, що представник ЖБК «Слайс» за три тижні до прийняття цієї постанови вже звертався до Печерського суду для скасування арешту. Однак клопотання потрапило на розгляд іншого судді, й адвокат попросив залишити його клопотання без розгляду.

«Таким чином, на чергових 56 гектарах Лісопарку, який колись був доступний для всіх харків'ян, нас чекають чергові котеджні містечка для дуже обмеженого кола. При цьому в бюджет Харкова від цих 56 гектарів землі, як від 1000 інших, ніяких коштів не надійшло», – йдеться у повідомленні.

Розслідувачі відзначають той факт, що серед засновників ОК «ЖБК« Слайс » є суддя, а також люди, близькі до Кернеса.

Як відомо, низка справ стосовно «кооперативної схеми» розглядаються в судах. В одному з них фігурує колишній міський голова Михайло Добкін, котрий проходить як обвинувачений. Чергове засідання у справі призначено на 18.05.2020 року на 11.30.

Також у постановах у цій справі була вказана роль секретаря Харківської міської ради Кернеса

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