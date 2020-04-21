Парк «Зелений гай» у Харкові в очікуванні реконструкції приходить у запустіння
Що залишилося від колись популярних тут атракціонів, показали в групі «Типове ХТЗ», передає Politeka.net.
На кадрах – роздовбані електромашинки і частини навісів від кабінок колеса огляду, які понівечені і поржавіли від часу.
««Кладовище» машинок нашого дитинства. Все, що від парку «Зелений гай» залишилося!», – підписав фотографії автор.
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Раніше парк називався на честь 40-річчя ВЛКСМ і був популярним місцем відпочинку мешканців Індустріального району міста. Однак сьогодні він дуже сильно нагадує собою локації до фільмів про зомбі-апокаліпсис, а місцеві жартують, що «Зелений гай» ідеально підходить для тих, хто хоче на екскурсію в Прип'ять, але не має грошей. Парк зараз - нічим не гірший за рівнем руїни і запустіння.
А ось – фото з Прип'яті.
У минулому році жителі району звернулися з петицією до влади міста, в якій просили про реконструкцію парку. Вона набрала необхідні п'ять тисяч голосів, а мер ощасливив харків'ян відповіддю.
За його словами, проектна документація на ремонт доріжок, зелених зон і майданчиків на території північної частини парку «Зелений гай» перебуває на стадії розробки.
«У проектній документації передбачено виконання таких робіт: встановлення дитячого майданчика площею 592,18 квадратних метрів з піщаним покриттям, обладнаного двома дитячими ігровими комплексами, пісочницею, гіркою, каруселлю і трьома гойдалками; майданчики для вигулу собак площею 588,34 квадратних метрів з покриттям з гранвідсіву; відновлення паркових доріжок з асфальтобетону площею 2 825,8 квадратних метрів; встановлення лавок та урн», – йдеться у листі градоначлаьника.
Також зазначалося, що там встановлять 50 електроопор для зовнішнього освітлення протяжністю 1 500 метрів.
Монтажно-будівельні роботи почнуть проводити після повної розробки і погодження проектної документації.
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