Подготовка к строительству новых станций метро в Харькове продолжается даже во время карантина

На каком этапе подготовительные работы на участке, через который пройдет станция метро «Державинская», показали в фоторепортаже на странице «Наш Харьков» в социальной сети Фейсбук.

Как видно на снимках, тут снесены все здания, установлен кунг для работников, а также продолжается демонтаж еврозабора возле снесенной станции техобслуживания.

Паралельно продолжается снос домов по улице Арматурной, своей очереди ждут двухэтажные дома по проспекту Гагарина и дом по адресу Макеевская, 3.

Всего под снос попали около 90 объектов недвижимости от перекрестка Державинской и проспекта Гагарина. Среди них частные и многоквартирные дома, магазины и АЗС. Между перекрестком и проспектом будет целых семь выходов из метро.

Ранее мы писали, что строить новые станции будут за деньги Европейского инвестиционного банка взяв кредит. Их потратят на строительство станции «Одесская» и «Державинская», построят электродепо «Алексеевское», которое будет расположено возле Окружной дороги, и закупят 85 новых вагонов.

Законопроект о расширении харьковского метрополитена №0008 поддержали 337 народных депутатов. Этим документом регулируется финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Последний предоставит 160 миллионов евро на строительство новых станций метро в Харькове и закупку новых вагонов.

По условиям кредитного договора, город будет погашать кредит частями раз в полгода на протяжении 25 лет. Первый транш погашения займа запланирован на 20 апреля 2022 года, последний – на 20 октября 2042 года.

Напомним, в метро обнаружили тысячелетний дом.

Как сообщала Politeka, житель Харькова обьявил войну МАФам в метро.

Также Politeka сообщала, что в Днепре мужчина проник в метро с арсеналом оружия.