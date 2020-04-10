Пока харьковчане вынуждены сидеть на карантине, в городе вовсю буяет весна

Сейчас зацвели магнолии, и эту красоту на своей странице в соцсети показал известный харьковский фотограф Василий Голосный.

Он уточнил, что, в связи с карантином, некоторые места недоступны для съемки.

«Обычно владельцы цепляют таблички про карантин на двери своих заведений, а не на кусок городского склона, но не в этом случае) В парке Горького пока все нормально. Сидеть нельзя, проходить по парку можно», – отметил он в публикации.

На снимках – деревья, которые цветут в саду Шевченко, парке Горького и напротив одного из заведений в начале Полтавского шляха.

Отметим, что карантин в некоторой мере пошел магнолиям на пользу. Например, в прошлом году толпы желающих сфотографироваться среди цветущих веток обламывали растения, и этот беспредел даже попал на видео, вызвав искреннее возмущение адекватной части жителей города.

Ну и нахрена ломать дерево... 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Gepostet von Харьков LIVE am Sonntag, 5. Mai 2019

Как отметил в комментарии изданию NewsRoom директор ботанического сада ХНУ им. В.Н. Каразина Александр Алехин, начало апреля — типичное время для цветения некоторых видов магнолии. Однако эту красоту ждет серьезное испытание, поскольку на выходных синоптики прогнозируют заморозки до минус пяти градусов.

«Для раскрывшихся бутонов заморозки представляют угрозу. Они могут потемнеть, а спустя время и вовсе опасть. Температуру в +1 они еще могут выдержать, а вот с «минусом» справятся вряд ли. На последующее цветение закрытых бутонов кратковременное понижение температуры, скорее всего, не повлияет», — пояснил он.

Напомним, весенний Харьков утонул в красоте: цветет и пахнет.

Как сообщала Polieka, любителям эффектных селфи показали новую локацию в Харькове.

Также Politeka писала, что в центре Харькова зацвели сакуры.