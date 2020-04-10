Введение штрафов за нарушение карантина стало большим искушением для некоторых не особо добросовестных сотрудников полиции, которые решили на этом нажиться

Не удивительно, что несоблюдение карантинных условий послужило почвой для взяточничества, и такой случай уже зафиксирован на Харьковщине, передает Politeka.net со ссылкой на информацию пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулу.

Он сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили начальника одного из районных отделов полиции на Харьковщине на взяточничестве за несоблюдение карантинных условий.

Предварительно следователи установили, что полицейский хотел получить от руководителя одного из местных предприятий взятку за непривлечение к административной ответственности за несоблюдение карантина. Также за отдельную плату правоохранитель обещал коммерсанту не препятствовать ведению бизнеса вопреки объявленной в регионе чрезвычайной ситуации и ограничительным мерам из-за пандемии китайского вируса.

Разовый платеж за такие «услуги» должен был составить 15 тысяч гривен, а затем – по две тысячи за каждый следующий месяц карантина.

Начальнику райотдела сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали о том, что в парке Горького полиция устроила облаву на гуляющих людей. В сетях пользователей возмущает тот факт, что с собаками Кабинет министров разрешил гулять на природе, а вот мамам с детьми приходится довольствоваться балконами, потому что в противном случае они также рискуют нарваться на штраф.

Сумма штрафов за нарушение условий карантина стартует от 17 тысяч и может достигать 170 тысяч.

Напомним, харьковчан, оставшихся без работы и денег из-за карантина, заставляют платить коммуналку.

Как сообщала Politeka, харьковчанам показали палату для зараженных китайским вирусом.

Также Politeka писала, что харьковчанин показал, как избежать штрафа за отсутствие маски на карантине.