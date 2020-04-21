На Харківщині у селі, де зафіксовано спалах китайського віруса та два летальних випадки, посилили карантин

Високопілля у Валківському районі опинилося в епіцентрі коронавірусної інфекції. 13 квітня померла 71-річна мешканка села, а через кілька днів вірус забрав життя ще однієї пенсіонерки з числа місцевих. Їй було 70 років, і вона контактувала з першою жертвою інфекції.

Як передає UA: Харків, щоб люди, які живуть в Високопілля або їздять сюди, не обходили контрольно-пропускні пости, всі грунтові дороги, де були «лазівки», переорали. Це зроблено з метою не допустити подальше поширення хвороби.

Про це журналістам розповів головний дільничний Валківського відділу поліції Микола Коваленко.

Зараз в селі щодня дезінфікують вулиці, а в'їзд і виїзд – тільки за перепустками. Поліцейські стежать, щоб люди були в масках, а також цікавляться причиною виходу з будинку. Як правило, це похід за продуктами, передача їжі родичам тощо.

За словами Коваленка, люди, родичі яких живуть в Високопіллі, приїжджають з Валок або Харкова і передають продукти на блокпосту.

На сьогодні в Високопіллі – вісім підтверджених випадків зараження Covid-19. Шестеро хворих перебувають удома на режимі самоізоляції.

Ще 13 випадків зараження підтверджено в Валках. Троє хворих госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню, їх стан – середньої тяжкості. Ще 10 осіб – на самоізоляції з легкою формою або без ознак хвороби.

Всього було спростовано 72 підозри на коронавірус.

Нагадаємо, перша жертва вірусу на Харківщині заразила односельців.

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