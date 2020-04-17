Начиная с завтрашнего дня, 18 апреля, на Харьковщине усилится карантин
Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер после заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Politeka.net.
В проект решения внесены четыре пункта. Так, мэрии Харькова и РГА в Харьковской области, а также исполкомам и ОТГ рекомендовано провести работу с руководителями религиозных общин для максимального ограничения массовых религиозных мероприятий с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля и проведения религиозных мероприятий на дистанционной форме с помощью трансляций.
Также запрещается работа рынков на весь период карантина.
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В ХОГА подчеркнули, что подобные меры в западных регионах страны показали свою эффективность.
«На прошлой неделе они ввели ряд мер во время праздничных дней, и это дало свой определенный положительный результат. Общаясь с комиссиями и штабами из этих областей, мы знаем, что сейчас у них отмечается тенденция уменьшения. Они берут больше образцов, но в процентном соотношении у них меньше случаев заболевания», – сообщили чиновники.
Кучер также добавил, что облгосадминистрация рекомендует закрыть границы села Высокополье Валковского района, где была сначала зафиксирована первая смерть от коронавируса, а через три дня – вспышка заболеваемости: количество инфицированных там выросло на девять человек.
Ранее мы писали о том, что по состоянию на 17:00 16 апреля количество зараженных коронавирусом на Харьковщине составило 54 человека, выздоровели двое, летальный случай один.
Напомним, в полиции рассказали, сколько прихожан пойдут в церковь на Пасху.
Как сообщала Politeka, в Харькове прихожан зазывают в церковь в обход карантина.
Также Politeka писала, первая жертва эпидемии на Харьковщине поставила под угрозу сотни людей.