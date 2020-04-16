Несмотря на карантин и просьбы оставаться дома на Пасху, в богослужениях 18-19 апреля могут взять участие около 25 тысяч человек

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Богослужения пройдут в 298 храмах, а на охрану правопорядка привлекут около около 950 сотрудников полиции и 160 военнослужащих Нацгвардии.

В полиции подчеркнули, что с целью минимизации нарушений карантина службы будут проходить в закрытых храмах, а если кто-то из прихожан попробует зайти внутрь здания, то это будет считаться нарушением Постановления КМУ и карантинных норм и повлечет за собой административные меры в виде штрафа и опечатывания храма.

Также в полиции напомнили, что если кто и надумает придти святить куличи, то он должен быть в защитной маске и перчатках, а также соблюдать дистанцию в два метра.

По окончании богослужения храм может быть открыт в течение дня для посещения прихожанами, но при условии пребывания в помещении не более двух человек одновременно. Также на время карантина и особых мероприятий в храмах не будут проводиться крещения, венчания и другие обряды.

Ранее большинство епархий призвали прихожан оставаться дома и участвовать в богослужениях онлайн, а также появилась информация, что священники освятят куличи прямо на хлебзаводах, и уже после этого они попадут в продажу.

Тем временем УПЦ МП, несмотря на карантин, то и дело зазывает прихожан приходить в церковь на молитвы, умалчивая об опасности карантина.

Напомним, священники рассказали, как харьковчане будут святить куличи на Пасху.

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