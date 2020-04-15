71-летняя жительница села Высокополье Валковского района на Харьковщине, которая скончалась от китайского вируса, торговала свечами в местной церкви

Об этом на брифинге заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает Politeka.net.

Губернатор подчеркнул, что количество граждан, с которыми контактировала носитель COVID-19, устанавливается, однако уже можно говорить, что это большое количество людей.

Сейчас на въезд и выезд в село ввели ограничения.

«Этот населенный пункт на сегодняшний день перекрыт. Почему? Потому что мы знаем, что эта бабушка находилась на выходных в церкви, и она занималась продажей свечей церковных. Поэтому количество людей, с которыми она контактировала, может быть и, вероятно, очень велико», – пояснил Кучер.

Сейчас в Высокополье отправлены специальные бригады, которые собирают образцы материалов для проведения анализов на коронавирус. Жителей села, особенно тех, кто старше 60 лет, попросили не выходить на улицу, чтобы не заразиться.

Как известно, пенсионерку госпитализировали 9 апреля в Валковскую центральную районную больницу. По словам главврача медучреждения Богдана Носатова, у женщины была температура 37,2, без одышки.

«Мы не подозревали вообще до момента, пока не получили результаты ПЦР-теста. Она не шла клинически как коронавирусная. Она поступила с подозрением на пневмонию. Пневмония подтвердилась. Два экспресс-теста сделали с перерывом в четыре дня. Все были отрицательные. Затем отправили в нашу лабораторию в Харькове. Температура не поднялась, но у нее появилась одышка. Она лежала в отдельном боксе. К аппарату ИВЛ ее подключили в воскресенье, а 13 числа она умерла», – рассказал доктор журналистам.

По состоянию на утро 15 апреля на Харьковщине было подтверждено 25 случаев заражения китайским вирусом, причем 11 из них – за последние сутки.

Напомним, эпидемия начала косить харьковских военных.

Как сообщала Politeka, харьковчанам рассказали, как остановить эпидемию и спасти врачей.

Также Politeka писала, что губернатор Кучер проговорился о превращении ОСК "Металлист" в госпиталь.