В сети показали, как придерживаются ограничений в селе Высокополье Валковского района, где зафиксирована первая смерть от китайского вируса

Соответствующую запись опубликовали в группе «Харьковские Будни». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Как заметно на кадрах, на обочине дороги стоит полицейский автомобиль, однако никто никого по дороге не останавливает и не проверяет.

Как сообщает автор публикации, в селе у второй умершей женщины подтвердили коронавирус, а на священника, который якобы мог заразить пенсионерку, завели уголовное дело.

Однако эта информация не подтвердилась, а губернатор Харьковщины Алексей Кучер назвал слухи о криминальном преследовании фейком. Также он ничего не сообщал о второй смерти от коронавируса в селе.

Однако опасность того, что погибшая женщина могла заразить немало людей, является более чем реальной, поскольку она торговала свечами в церкви, а на Вербное воскресенье в храме было много прихожан, в том числе и с близлежащих деревень.

Как подтверждение этого – девять новых случаев заболевания вирусом в Высокополье по состоянию на 17:00, и на комиссии ОГА Кучер поднял вопрос о закрытии этого пункта на жесткий карантин.

Именно тот случай когда карантин совсем неудался☹️ ⚠️ Поступила новая информация из села Высокополье, где скончалась женщина от коронавируса 🦠 ❗️У второй умершей в селе так же подтвердили коронавирус. ❗️На батюшку заводят уголовное дело! ❗️На этих выходных, прихожане отмечали вербное Воскресенье. Многие жители ближайших сел приехали в эту церковь и благополучно разъехались по своим домам обратно. Сами можете представить, какая вспышка нас может ждать в ближайшие дни😱 ❗️И при этом всем, хоть и говорят, что село закрыто на карантин, мы видим что можно беспрепятственно проехать блок пост. #Харьков #kharkov #ХБ #insta_kharkiv #Харків #kharkiv #ХарьковскиеБудни Gepostet von Харьковские Будни am Mittwoch, 15. April 2020

Всего в регионе зарегистрировано 113 подозрений, 54 случая подтверждены.

Ранее мы рассказывали о том, что эпидемия начала косить харьковских военных. 9 апреля у 20-летнего срочника поднялась температура. Его немедленно отправили в госпиталь, где сразу же сделали экспресс-тест на COVID-19. Тогда он показал отрицательный результат. Диагностировав пневмонию, врачи направили юношу в областную клиническую инфекционную больницу, где он по сей день проходит лечение.

Во вторник, 14 апреля, солдату сделали тест ПЦР в связи с наличием клинических признаков коронавируса, а в среду стали известны его результаты, которые подтвердили у парня наличие COVID-19.

Напомним, Кернесу показали состояние главной больницы Харькова.

Как сообщала Politeka, харьковчанам рассказали, как остановить эпидемию и спасти врачей.

Также Politeka писала, что губернатор Кучер проговорился о превращении ОСК "Металлист" в госпиталь.