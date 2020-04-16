В сети показали, как придерживаются ограничений в селе Высокополье Валковского района, где зафиксирована первая смерть от китайского вируса
Соответствующую запись опубликовали в группе «Харьковские Будни». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.
Как заметно на кадрах, на обочине дороги стоит полицейский автомобиль, однако никто никого по дороге не останавливает и не проверяет.
Как сообщает автор публикации, в селе у второй умершей женщины подтвердили коронавирус, а на священника, который якобы мог заразить пенсионерку, завели уголовное дело.
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Однако эта информация не подтвердилась, а губернатор Харьковщины Алексей Кучер назвал слухи о криминальном преследовании фейком. Также он ничего не сообщал о второй смерти от коронавируса в селе.
Однако опасность того, что погибшая женщина могла заразить немало людей, является более чем реальной, поскольку она торговала свечами в церкви, а на Вербное воскресенье в храме было много прихожан, в том числе и с близлежащих деревень.
Как подтверждение этого – девять новых случаев заболевания вирусом в Высокополье по состоянию на 17:00, и на комиссии ОГА Кучер поднял вопрос о закрытии этого пункта на жесткий карантин.
Всего в регионе зарегистрировано 113 подозрений, 54 случая подтверждены.
Ранее мы рассказывали о том, что эпидемия начала косить харьковских военных. 9 апреля у 20-летнего срочника поднялась температура. Его немедленно отправили в госпиталь, где сразу же сделали экспресс-тест на COVID-19. Тогда он показал отрицательный результат. Диагностировав пневмонию, врачи направили юношу в областную клиническую инфекционную больницу, где он по сей день проходит лечение.
Во вторник, 14 апреля, солдату сделали тест ПЦР в связи с наличием клинических признаков коронавируса, а в среду стали известны его результаты, которые подтвердили у парня наличие COVID-19.
Напомним, Кернесу показали состояние главной больницы Харькова.
Как сообщала Politeka, харьковчанам рассказали, как остановить эпидемию и спасти врачей.
Также Politeka писала, что губернатор Кучер проговорился о превращении ОСК "Металлист" в госпиталь.