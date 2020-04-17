Правоохоронці Харківщини з початку дії режиму карантина становили 411 адміністративних протоколів на порушників

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

129 протоколів правоохоронці виписали за порушення умов самоізоляції. Тепер громадянам загрожують штрафи в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

«Більшість порушень стосувалося ігнорування громадянами карантинних правил самоізоляції. Щодо людей, які повернулися в країну і відмовилися від обсервації, складено протоколи про адміністративні правопорушення», — розповіли в «главку».

184 адміністративні протоколи були складені на працівників підприємств, установ й організацій.

75 порушників поліцейські виявили серед керівників торгових закладів харчування. 10 адміністративних протоколів копи склали на перевізників, 13 — на керівників підприємств, установ й організацій. Для посадових осіб суми штрафів набагато вищы: від 34 до 170 тисяч.

Хто з порушників буде платити, вирішить суд.

Раніше ми розповідали, що в Пісочині поліцейські затримали чоловіка, який розпивав спиртні напої неподалік від місцевого магазину. При цьому на ньому не було маски, а на зауваження правоохоронців він відреагував агресивно.

У результаті на нього склали протокол, а суд постановив стягнути з нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Ми також писали про те, що на Харківщині на вихідних посилять умови карантину. Про це повідомив голова ХОДА Олексій Кучер. За його словами, обмеження будуть діяти з 13:00 18 квітня до шестої години ранку 21 квітня.

У свою чергу правоохоронці посилять наряди біля храмів, куди на Великодні свята, незважаючи на всі прохання влади, планують прийти до 25 тисяч прихожан.

Нагадаємо, віруючі масово наплювали на карантин.

Як повідомляла Politeka, "шишка" поліції вирішив нажитися на карантині під Харковом.

Також Politeka писала, що харків'янин показав, як уникнути штрафу за відсутність маски на карантині.