Правоохранители Харьковщины с начала действия режима карантина составили 411 административных протоколов на нарушителей

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

129 протоколов стражи порядка выписали за нарушение условий самоизоляции. Теперь гражданам грозят штрафы в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

«Большинство нарушений касалось игнорирования гражданами карантинных правил самоизоляции. В отношении людей, которые вернулись в страну и отказались от обсервации, составлены протоколы об административных правонарушениях», — рассказали в «главке».

184 административных протокола были составлены на сотрудников предприятий, учреждений и организаций.

75 нарушителей полицейские выявили среди руководителей торговых заведений питания. 10 административных протоколов копы составили на перевозчиков, 13 — на руководителей предприятий, учреждений и организаций. Для должностных лиц суммы штрафов гораздо выше: от 34 до 170 тысяч.

Кто из нарушителей будет платить, решит суд.

Ранее мы рассказывали, что в Песочине полицейские задержали мужчину, который распивал спиртные напитки неподалеку от местного магазина. При этом на нем не было маски, а на замечания правоохранителей он отреагировал агрессивно.

В результате на него составили протокол, а суд постановил стянуть с него штраф в размере 17 тысяч гривен.

Мы также писали о том, что на Харьковщине на выходных усилят условия карантина. Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер. По его словам, ограничения будут действовать с 13:00 18 апреля до шести часов утра 21 апреля.

В свою очередь правоохранители усилят наряды возле храмов, куда на Пасхальные праздники, несмотря на все просьбы властей, планируют придти до 25 тысяч прихожан.

Напомним, верующие массово наплевали на карантин.

Как сообщала Politeka, "шишка" полиции решил нажиться на карантине под Харьковом.

Также Politeka писала, что харьковчанин показал, как избежать штрафа за отсутствие маски на карантине.