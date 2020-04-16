У мережі показали, як дотримуються обмежень у селі Високопілля Валківського району, де зафіксована перша смерть від китайського вірусу
Відповідний запис опублікували в групі «Харківські Будні». Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.
Як видно на кадрах, на узбіччі дороги стоїть поліцейський автомобіль, однак ніхто нікого по дорозі не зупиняє і не перевіряє.
Як повідомляє автор публікації, в селі у другоъ померлої жінки підтвердили коронавірус, а на священика, який нібито міг заразити пенсіонерку, завели кримінальну справу.
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Проте ця інформація не підтвердилася, а губернатор Харкывщини Олексій Кучер назвав чутки про кримінальне переслідування фейком. Також він нічого не повідомляв про другу смерть від коронавіруса в селі.
Проте небезпека того, що загибла жінка могла заразити чимало людей, є більш ніж реальною, оскільки вона торгувала свічками в церкві, а на Вербну неділю в храмі було багато прихожан, в тому числі і з довколишніх сіл.
Як підтвердження цього – дев'ять нових випадків захворювання вірусом у Високопіллі станом на 17:00, і на комісії ОДА Кучер підняв питання про закриття цього пункту на жорсткий карантин.
Усього в регіоні зареєстровано 113 підозр, 54 випадки підтверджені.
Раніше ми розповідали про те, що епідемія почала косити харківських військових. 9 квітня у 20-річного строковика піднялася температура. Його негайно відправили в госпіталь, де відразу ж зробили експрес-тест на COVID-19. Тоді він показав негативний результат. Диагностувавши пневмонію, лікарі направили юнака в обласну клінічну інфекційну лікарню, де він і досі проходить лікування.
У вівторок, 14 квітня, солдату зробили тест ПЛР у зв'язку з наявністю клінічних ознак коронавіруса, а в середу стали відомі його результати, які підтвердили у хлопця наявність COVID-19.
Нагадаємо, Кернесу показали стан головної лікарні Харкова.
Як повідомляла Politeka, харків'янам розповіли, як зупинити епідемію і врятувати лікарів.
Також Politeka писала, що губернатор Кучер проговорився про перетворення ОСК "Металіст" на госпіталь.