У мережі показали, як дотримуються обмежень у селі Високопілля Валківського району, де зафіксована перша смерть від китайського вірусу

Відповідний запис опублікували в групі «Харківські Будні». Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Як видно на кадрах, на узбіччі дороги стоїть поліцейський автомобіль, однак ніхто нікого по дорозі не зупиняє і не перевіряє.

Як повідомляє автор публікації, в селі у другоъ померлої жінки підтвердили коронавірус, а на священика, який нібито міг заразити пенсіонерку, завели кримінальну справу.

Проте ця інформація не підтвердилася, а губернатор Харкывщини Олексій Кучер назвав чутки про кримінальне переслідування фейком. Також він нічого не повідомляв про другу смерть від коронавіруса в селі.

Проте небезпека того, що загибла жінка могла заразити чимало людей, є більш ніж реальною, оскільки вона торгувала свічками в церкві, а на Вербну неділю в храмі було багато прихожан, в тому числі і з довколишніх сіл.

Як підтвердження цього – дев'ять нових випадків захворювання вірусом у Високопіллі станом на 17:00, і на комісії ОДА Кучер підняв питання про закриття цього пункту на жорсткий карантин.

Именно тот случай когда карантин совсем неудался☹️ ⚠️ Поступила новая информация из села Высокополье, где скончалась женщина от коронавируса 🦠 ❗️У второй умершей в селе так же подтвердили коронавирус. ❗️На батюшку заводят уголовное дело! ❗️На этих выходных, прихожане отмечали вербное Воскресенье. Многие жители ближайших сел приехали в эту церковь и благополучно разъехались по своим домам обратно. Сами можете представить, какая вспышка нас может ждать в ближайшие дни😱 ❗️И при этом всем, хоть и говорят, что село закрыто на карантин, мы видим что можно беспрепятственно проехать блок пост. #Харьков #kharkov #ХБ #insta_kharkiv #Харків #kharkiv #ХарьковскиеБудни Gepostet von Харьковские Будни am Mittwoch, 15. April 2020

Усього в регіоні зареєстровано 113 підозр, 54 випадки підтверджені.

Раніше ми розповідали про те, що епідемія почала косити харківських військових. 9 квітня у 20-річного строковика піднялася температура. Його негайно відправили в госпіталь, де відразу ж зробили експрес-тест на COVID-19. Тоді він показав негативний результат. Диагностувавши пневмонію, лікарі направили юнака в обласну клінічну інфекційну лікарню, де він і досі проходить лікування.

У вівторок, 14 квітня, солдату зробили тест ПЛР у зв'язку з наявністю клінічних ознак коронавіруса, а в середу стали відомі його результати, які підтвердили у хлопця наявність COVID-19.

Нагадаємо, Кернесу показали стан головної лікарні Харкова.

Як повідомляла Politeka, харків'янам розповіли, як зупинити епідемію і врятувати лікарів.

Також Politeka писала, що губернатор Кучер проговорився про перетворення ОСК "Металіст" на госпіталь.